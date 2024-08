Unfall in Grieskirchen: Zwei Jugendliche von ihren Mopeds geschleudert

Zwei 16-jährige Mopedfahrer wurden bei einem schweren Unfall in Peuerbach verletzt. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht.

Am Sonntag, den 25. Augusts 2024 kam es in Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, zu einem schweren Unfall. Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16.25 Uhr auf der Bahnhofstraße, als eine 16-jährige Mopedfahrerin aus entgegengesetzter Richtung in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug zusammenstieß. Die junge Mopedfahrerin wurde bei der Kollision vom Fahrzeug geschleudert und landete auf der Straße.

Weiterer Mopedfahrer übersah den Unfall

Während die Rettungskräfte bereits unterwegs waren und Passanten der verletzten Mopedfahrerin halfen, bemerkte ein weiterer 16-jähriger Mopedfahrer den Unfall und stoppte sein Fahrzeug. Ein dritter, ebenfalls 16-jähriger Mopedfahrer, erkannte die Gefahr zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Moped auf. Auch dieser Fahrer wurde bei dem Aufprall vom Moped geschleudert und blieb verletzt am Unfallort liegen. Beide 16-Jährigen wurden vor Ort vom Notarzt versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht.