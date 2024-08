Gratulation: Uli Striednig holt in Göteborg die zweite Medaille

Veröffentlicht am 25. August 2024, 19:32 / ©LAC-Klagenfurt

Nach einer intensiven Woche bei den Meisterschaften in Göteborg (Schweden) krönte die W60-Athletin ihren Einsatz mit einer weiteren Medaille im Halbmarathon. Striednig glänzte mit einer beeindruckenden Zeit von 1:39:25 Stunden, was ihr nicht nur Platz 6 in der Einzelwertung einbrachte, sondern auch den Kärntner Landesrekord von Ursula Visconti (1:49:16 Stunden) gleich um fast 10 Minuten knackte.

Sie zeigt ihre Wettkampfhärte

Bereits zuvor hatte die „Eiserne“ im 10 Kilometer Straßengehen die Goldmedaille in der Teamwertung geholt, im 10 Kilometer Straßenlauf den 6. Platz und im 5000 Meter Crosslauf Rang 15 erreicht. Im Halbmarathon zeigte sie erneut ihre Wettkampfhärte und holte mit Sabine Hofer und Wally Hosp in der Teamwertung Silber hinter Großbritannien.

Er sprintete ins Semifinale

Auch für ihren Vereinskollegen Richard Peterl (M60) lief es in Göteborg ausgezeichnet. Über 200 Meter sprintete er ins Semifinale und sicherte sich mit einer Zeit von 27,50s den 18. Platz. Im Weitsprung landete Peterl bei starken 4,87 Metern und erkämpfte sich damit Rang 11.