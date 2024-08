Fünf Schritte Gegen Hitze: NEOS Stellen Kühlkonzept für Schulen vor

Aktuell seien die Temperaturen in den steirischen Ferienhorten, Kindergärten und Krippen teilweise unerträglich hoch. Lehrpersonal wie auch die Kinder leiden enorm unter der Hitze. “Die steirische Landesregierung muss Prioritäten setzen und endlich für ausreichend Kühlmaßnahmen an unseren Bildungseinrichtungen sorgen. Kein Kind zurückzulassen ist auch hier die Devise”, so Klubobmann Niko Swatek.

„Fit für steigende Temperaturen“

Der Klimawandel stelle uns vor immer größere Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Die aktuelle Hitze nehmen NEOS zum Anlass, um auf die teilweise unerträglichen Temperaturen in den Sommermonaten in Kindergartengebäuden aufmerksam zu machen.

“Kinder sowie das Personal verbringen einen wesentlichen Teil ihres Alltags in nicht klimatisierten Gebäuden. Sie sind durchgeschwitzt, haben Konzentrations- und Kreislaufprobleme“, so Swatek. Gerade Kleinkinder seien besonders hitzeempfindlich. Steigende Temperaturen sollen einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit sowie die Aufnahmefähigkeit haben. „Wir wissen, dass steigende Temperaturen einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit sowie die Aufnahmefähigkeit haben. „Wir müssen jetzt handeln und unsere Bildungseinrichtungen durch kluge Kühlmaßnahmen endlich fit für steigende Temperaturen machen”, betont Niko Swatek.

„Bessere Aufenthalts- und Lernqualität schaffen“

Der NEOS-Klubobmann fordert daher die Landesregierung zum Handeln auf. Er schlägt eine generelle “Kühl-Offensive für alle steirischen Bildungseinrichtungen” vor, damit eine bessere Aufenthalts- und Lernqualität in öffentlichen Gebäuden geschaffen werde. “Begrünte Dächer, Höfe und Fassaden oder die aktive Beschattung von Fenstern können schon viel bewirken“, ist der Obmann überzeugt. Diese und weitere Maßnahmen sollen von der steirischen Landesregierung getroffen werden, da der Klimawandel voranschreite und die Temperaturen in den Ferienhorten und Kindergärten steige.

Fünf Kühlmaßnahmen wurden präsentiert

Die vorgeschlagenen Kühlmaßnahmen der NEOS, die gegen die steigenden Temperaturen ankämpfen sollen, bestehen aus fünf Punkten: der Bestandsanalyse, den natürlichen Kühlungsmaßnahmen, der Steigerung der Energieeffizienz, der Bewusstseinsbildung und dem vorausschauenden Planen. Im ersten Schritt, der Bestandsanalyse, sollen die Temperaturen, bestehenden Beschattungsmöglichkeiten und die Energieeffizienz überprüft werden. In Phase zwei, den Maßnahmen für natürliche Kühlung, sollen Dächer begrünt, Höfe und Fassaden bepflanzt und aktive Beschattung von Fenstern und Fassaden geschaffen werden. Der vierte Punkt der vorgeschlagenen Methoden ist das Konzept für die Bewusstseinsbildung in Schulen. Zu guter Letzt möchten sie im letzten Schritt vorausschauende Planungen neuer Bildungseinrichtungen einführen, um gegen Hitze und Wärme anzukämpfen.