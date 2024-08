Gefährliche Violinspinne: Todesfälle in Italien wecken Besorgnis

Die Braune Violinspinne, auch Loxosceles rufescens genannt, kann gefährliche Bisse verursachen, die zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen können. In Italien wurden kürzlich zwei Todesfälle damit in Verbindung gebracht.

Vor kurzem wurden zwei Todesfälle in Italien mit der Braunen Violinspinne in Verbindung gebracht. Diese Spinne, die in wärmeren Regionen verbreitet ist, hat durch ihren Biss tödliche Reaktionen ausgelöst. Die betroffenen Personen erlitten schwere Komplikationen, die mit dem Gift dieser Spinne zusammenhängen könnten. Laut Experten kam es in Europa seit den 1950er-Jahren zu keine bestätigten Todesfälle durch Spinnenbisse.

Gift ist gefährlich, allerdings ist die Spinne menschenscheu

Das Gift der Braunen Violinspinne ist zwar gefährlich, aber in der Regel hat man keine schweren Folgen davon. Besonders Kinder, ältere Menschen und Personen mit gesundheitlichen Vorbelastungen sollten jedoch besonders vorsichtig sein. Die Wahrscheinlichkeit, von dieser Spinne gebissen zu werden, ist gering, da sie normalerweise Menschen meidet, wie Medien berichten.

Klimawandel begünstigt Ausbreitung

Obwohl die Braune Violinspinne vor allem in südlichen Ländern vorkommt, wurden vereinzelt Exemplare in Zentraleuropa gesichtet. Die steigenden Temperaturen durch den Klimawandel könnten jedoch ihre Ausbreitung in den nächsten Jahren begünstigen. In Österreich sind die kalten Winter bisher ein Hindernis für eine dauerhafte Etablierung der Spinne.

Erschwerte Behandlung: Gift wirkt erst Stunden später

Die Symptome eines Bisses können von leichten Hautveränderungen bis zu schweren Nekrosen reichen. Laut Experten tritt die Wirkung oft erst nach Stunden auf, was eine schnelle medizinische Behandlung erschwert. Die beste Vorsichtsmaßnahme ist, bei Verdacht auf einen Spinnenbiss umgehend einen Arzt aufzusuchen und die betroffene Stelle gründlich zu reinigen.