Tödlicher Unfall in Linz: Fußgängerin (80) auf Zebrastreifen übersehen

Eine 80-jährige Fußgängerin wurde in Linz auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Veröffentlicht am 25. August 2024, 20:48

Am Sonntag, den 25. August 2024, kam es in Linz zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Fußgängerin ihr Leben verlor. Eine 70-jährige Autofahrerin war gegen 14.35 Uhr auf der Florianer Straße stadteinwärts unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Wiener Straße anhielt und dann nach links abbog.

Kollision auf dem Schutzweg: Reanimation erfolgslos

Während die Lenkerin nach dem Abbiegen in die Wiener Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit einer 80-jährigen Linzerin, die gerade den Schutzweg überquerte. Die Fußgängerin wurde vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz des schnellen Eingreifens des Notarztes konnte die 80-jährige Frau nicht mehr gerettet werden. Die schweren Verletzungen, die sie bei dem Zusammenstoß erlitten hatte, führten tragischerweise zum Tod der Fußgängerin.