Martin Hoi stellt 21. Weltrekord auf: Er zog einen Schienenbus

Am Donnerstag sicherte sich der unbezwingbare Man aus St. Veit seinen 21. Weltrekord.

Am Donnerstag sicherte sich der unbezwingbare Man aus St. Veit seinen 21. Weltrekord.

Veröffentlicht am 25. August 2024, 21:18 / ©Christian Brenner

Es gibt nur wenige Menschen, die die Grenzen der menschlichen Stärke so eindrucksvoll verschieben wie Martin Hoi. Am Donnerstag, 22. August 2024, sicherte sich der unbezwingbare Man aus St. Veit seinen 21. Weltrekord, indem er in einer beispiellosen Demonstration seiner schier übermenschlichen Kräfte einen Schienenbus über 20 Meter auf dem Ferlacher Bahnhof zog.

200 Kilogramm schwer

Das historische Schienenfahrzeug der Nostalgiebahnen in Kärnten, ein 19 Tonnen schwerer Koloss, schien für Hoi nur ein weiteres Spielzeug zu sein. Mit einem einzigen, gewaltigen Ruck setzte der 200 Kilogramm schwere Kraftprotz das massive Gefährt in Bewegung, als wäre es federleicht. Die gnadenlose Sonne, die an diesem Tag mit über 30 Grad vom Himmel brannte, machte diese Leistung noch beeindruckender. Doch weder die glühenden Schienen noch die enormen Reibungskräfte, die durch die doppelten Antriebe des Schienebusses verursacht wurden, konnten Hoi aufhalten.

©Christian Brenner Hoi mit Betreuer Grascher und Nostalgiebahnen Obmann Tschudnig

Erster Weltrekord 1999

Eine präzise Zugwaage, die zwischen Hoi und dem Schienebus installiert wurde, ermittelte die genaue Kraft, die notwendig war, um dieses gewaltige Fahrzeug in Bewegung zu setzen. Diese Messung bestätigte das Unvorstellbare und machte den Weltrekord durch die Auswertung vom Rekord Institut für Deutschland offiziell. Seit seinem ersten Weltrekord im Jahr 1999, als er in St. Veit/Pöckstein eine Dampflokomotive allein durch seine Muskelkraft bewegte, hat Hoi immer wieder gezeigt, dass seine Stärke keine Grenzen kennt.