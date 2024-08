16-Jähriger stürzt: Erschreckte sich wegen anderem Motorradlenker

Veröffentlicht am 25. August 2024, 21:22 / ©pixabay.com

Ein 16-Jährige aus dem Bezirk Leoben, in der Steiermark, lenkte heute, am 25. August, gegen 18.20 Uhr sein Motorfahrrad im Ortsteil Madstein, Zum Terminal 1, als ein Motorradfahrer vor ihm abbremste. Der Bursche dürfte darüber erschrocken sein, dass er, ohne Berührung mit dem anderen Motorradlenker, möglicherweise durch ein eigenes Bremsmanöver zu Sturz kam. Der 16-Jährige wurde in das LKH Leoben eingeliefert.