Neuer Kletterpark in Hernals: Kinderideen werden Wirklichkeit

Zwei Brüder aus Hernals, Reto und Lorin, hatten die Vision, in ihrem Grätzl einen Kletter- und Balancierpark zu errichten. Ihre Idee überzeugte viele andere Kinder und Jugendliche, die in der ersten Runde der Kinder- und Jugendmillion dafür stimmten. Mit Unterstützung der Stadt wurde das Projekt realisiert.

Ein Jahr der Planung und Umsetzung

Nachdem die Idee der Brüder ausgewählt wurde, begann die enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, um das Konzept in die Tat umzusetzen. Ein Jahr später ist das Ergebnis im Clemens-Krauss-Park zu bestaunen: Eine 38 Meter lange Balancierstrecke und eine 11 Meter lange Kletterstrecke laden auf einem 350 Quadratmeter großen Areal zum Ausprobieren ein.

Ein Park für alle Kinder und Jugendliche

Der neue Park bietet verschiedene Herausforderungen für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Balanciersteine, Wackelbalken und eine Balancierpyramide gehören zu den Attraktionen. Die Initiative zeigt, wie Kinder durch die Kinder- und Jugendmillion aktiv an der Gestaltung ihres Umfeldes teilnehmen können. Der Park ist ein Beispiel dafür, wie Bürgerbeteiligung in Wien funktionieren kann. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Stadtrat Jürgen Czernohorszky betonten, wie wichtig es sei, dass Kinder ihre Ideen einbringen und umsetzen können. Das Projekt in Hernals zeigt, dass solche Initiativen nicht nur möglich, sondern auch erfolgreich sind.

