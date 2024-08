Starkregen: Zivilschutzwarnung in Baldramsdorf ausgelöst

Heftige Regenfälle ziehen am Sonntagabend über den Bezirk Spittal an der Drau. Betroffen ist besonders die Gemeinde Baldramsdorf. Augenzeugen berichten dort von starken Niederschlägen und Gewittern. Am späten Abend spitze sich die Lage zu. Dann hieß es sogar: „Zivilschutzwarnung für die Gemeinde Baldramsdorf ausgelöst“.



Warnung für Bevölkerung: „Bleibt in euren Häusern“

Für den Bereich Schwaig wurde eine Zivilschutzwarnung ausgesprochen. Aufgrund der Vermurungen im Bereich des Schwaigerbaches rufen die Einsatzkräfte die Anrainer dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Es wird dringend geraten, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Update: 21.40 Uhr

Das Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO) berichtet, dass die Einsatzkräfte aktuell an mehreren Orten im Einsatz sind. Besonders angespannt ist die Lage im Bereich Schwaig, wo der Bach über die Ufer getreten ist, was zu mehreren Murenabgängen führte. Auch die L5 in Baldramsdorf wurde durch Muren blockiert. Die anhaltend starken Regenfälle in und um Spittal stellen die Einsatzkräfte vor zusätzliche Herausforderungen und verschärfen die Situation weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 22:02 Uhr aktualisiert