Gewitter in der Obersteiermark, Sonne im Südosten: So wird der Montag

Am Montag bleibt die Störungszone wetterwirksam. Laut GeoSphere Austria wird in der Obersteiermark weniger Sonnenschein erwartet, und bereits gegen Mittag werden Regenschauer und Gewitter von Westen her häufiger. Etwas begünstigt verläuft der Tag im Osten und Südosten, wo die Sonne voraussichtlich bis weit in den Nachmittag hinein immer wieder scheint, und erst gegen Abend kann es regional zu Schauern kommen. Nach Frühtemperaturen zwischen 13 und 18 Grad sind die Höchstwerte breit gestreut und liegen zwischen nur 21 Grad im meist bewölkten Ausseerland und bis zu 28 Grad mit einigen Sonnenstunden ganz im Südosten.