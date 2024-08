Nach Unwetter: Mehrere Haushalte in Schwaig ohne Strom

Südlich von Spittal, in Schwaig, kam es bereits zu Stromausfällen.

Veröffentlicht am 25. August 2024, 22:33 / ©Montage: Canva Pro/Kelag

Wie heute bereits berichtet, ist ein Unwetter über Oberkärnten niedergegangen. Besonders getroffen hat es Baldramsdorf, Spittal. Durch die Starkregen-Ereignisse kam es zu Murenabgängen und ein Bach ist über die Ufer getreten. Zivilschutzalarm für die Gemeinde Baldramsdorf wurde ausgerufen.

48 Haushalte betroffen

Südlich von Spittal, in Schwaig, kam es bereits zu Stromausfällen. Laut Robert Schmaranz von der Kärnten Netz Gmbh stehen aktuell 48 Haushalte ohne Strom da. Grund für den Ausfall ist noch unklar. „Die Monteure sind noch im Einsatz und suchen nach der Ursache“, so Schmaranz gegenüber 5 Minuten. An der Behebung wird auf Hochtouren gearbeitet. Wann die Stromversorgung wieder hergestellt wird, ist derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 22:37 Uhr aktualisiert