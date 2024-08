Murenabgänge in Tirol: Mehrere Häuser evakuiert

In Tirol kam es zu Murenabgängen.

Veröffentlicht am 25. August 2024, 22:40 / ©Land Tirol

Nach mehreren Murenabgängen und teils auch Verklausungen heute Sonntagabend in Prägraten in Osttirol bleiben die L24 Virgentalstraße ab Gemeindegrenze zwischen Virgen und Prägraten sowie weitere Begleitstraßen und –wege jedenfalls bis morgen Früh gesperrt. „Aus Sicherheitsgründen mussten auch mehrere Häuser nach Wassereintritten evakuiert werden. Für die betroffenen Personen wurden Notquartiere organisiert“, so das Land Tirol.

Lagebesprechung

Die Freiwillige Feuerwehr steht im Einsatz, die Aufräumarbeiten sind derzeit im Gange. Für morgen Vormittag wurde seitens der Gemeinde die Landesgeologie angefordert. Morgen Früh findet zudem eine Lagebesprechung statt, bei der über ein Öffnen der Landesstraße bzw. die weitere Vorgehensweise entschieden wird, heißt es vom Land.