Von Sonne zu Schauern: So wird das Wetter am Montag in Kärnten

Am Montag bleibt das Wetter in Kärnten laut GeoSphere Austria wechselhaft, da sich die Region unter dem Einfluss einer Störungszone befindet. Bis in den frühen Nachmittag bleibt es weitgehend trocken und teils sehr sonnig.

Regenschauer und Gewitter am Nachmittag

Danach nehmen die sonnigen Abschnitte ab, und es breiten sich von Westen nach Osten fortschreitend Regenschauer und Gewitter aus, die am Abend auch den äußersten Osten erreichen. Trotz der wechselhaften Bedingungen bleibt es sommerlich warm, mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad, jedoch etwas kühler als an den Vortagen.