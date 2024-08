Zugausfälle: Unwetter zog über Oberkärnten

Veröffentlicht am 25. August 2024, 23:08 / ©BFKDO Spittal/Drau

Die ÖBB sprechen von einer „technischen Störung“ am Bahnhof. Konkret betroffen ist die Strecke zwischen dem Bahnhof Rothenturn und Pusarnitz. Bis 23 Uhr sollen keine Zug-Fahrten möglich sein. Wie lange die Sperre letztlich andauern wird, bleibt abzuwarten. „Die Fernverkehrszüge warten vorerst die Sperre ab. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr haben wir für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Spittal-Millstätter See Bahnhof und Lienz in Osttirol Bahnhof angefordert„, erklären die ÖBB. Die Passagiere sollen ungefähr 30 Minuten mehr Reisezeit rechnen.

Verheerendes Unwetter in Oberkärnten

Die Strecke Rothenturn-Pusarnitz befindet sich nur wenige Kilometer von der Gemeinde Baldramsdorf entfernt. Hier wurde bereits eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. Durch den Starkregen kam es zu Murenabgängen, einige Häuser sind betroffen. Laut der Kleinen Zeitung soll Gehöft von der Außenwelt abgeschnitten sein. In Schwaig, wo ein Bach über die Ufer getreten ist, gab es bereits erste Stromausfälle.