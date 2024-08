Weitere Gewitter rollen an: Zivilschutzwarnung bleibt aufrecht

Wegen der für die Ortschaft drohenden Gefahr von weiteren Überflutungen und Verklausungen wurde von der Gemeindebehörde die Zivilschutzwarnung angeordnet. Um 20.30 Uhr am Sonntagabend gingen dann auch schon die Sirenen in Baldramsdorf los. Über Radiodurchsagen wurde die Bevölkerung aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben, ein höher gelegenes Stockwerk aufzusuchen.

Erinnerung an Murenkatastrophe 1983

Laut dem Bürgermeister der Gemeinde Baldramsdorf, Friedrich Paulitsch, waren besonders die Liegenschaften im Bereich des Schreigrabens gefährdet. In diesem Bereich ereignete sich schon 1983 eine Murenkatastrophe. In der Gemeinde gab es am 1. August 2024 ebenfalls heftige Niederschläge, die in den Bachläufen oberhalb der Ortschaften zu einem Auffüllen der Rückhaltebecken der Wildbach geführt haben. Selbst die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten nach Einbruch der Dunkelheit gefährliche Bereiche nur mehr bedingt betreten. Dennoch wurde von der Feuerwehr mit den Sicherungsarbeiten begonnen und von der Gemeinde Geräte zum Aufräumen angefordert.

Bewohner aus Haus evakuiert

Eine Stromleitung in Schüttbach wurde abgerissen und die Kabel lagen am Boden. Mehrere Häuser waren ohne Strom. Monteure der Kelag haben in der Nacht mit Reparaturen begonnen. Umgestürzte Bäume verlegten Teile der Gemeindestraßen. Die Zufahrt zu einem Hof ist seitdem nicht möglich, die Bewohner sind aber wohl auf. In Schüttbach wurde vorsorglich ein Haus evakuiert und die Bewohner bei Verwanden in Spittal untergebracht. Meldungen über Personenschäden lagen keine vor.

Straße von Mure unterspült

Die L5 Baldramsdorer Landesstraße musste in Schwaig im Bereich der Talstation der Goldeckseilbahn gesperrt werden. Meterhoch wurde die Landesstraße hier vermurt und der Bach floss in diesem Bereich über die Straße. An mindestens einer Stelle ist die Straße teilweise unterspült wurden. Die Ortschaften der Gemeinde sind von Spittal aus nicht mehr erreichbar, sondern nur mehr aus Richtung Lendorf. Auch die Brücke einer Gemeindestraße wurde beschädigt. Das weitere Schadensausmaß wird man erst Montag früh erkennen können. Die Straße bleibt somit weiterhin gesperrt.

Feuerwehren werden auf Trab gehalten

Auch im Stadtgebiet von Spittal an der Drau gab es für die Feuerwehren der Stadtgemeinde Spittal rund 15 Einsätze wegen überfluteter Keller, Garagen und Kanäle abzuarbeiten. Diese verliefen angesichts der katastrophenartigen Entwicklung in der Nachbargemeinde glimpflich. Feuerwehrkräfte aus Spittal, St.Peter und Olsach/Molzbichl waren auch in der Gemeinde Baldramsdorf im Einsatz. Das Rote Kreuz stellte vorsorglich einen RTW zum Rüsthaus in Baldramsdorf, um für eventuelle medizinische Notfälle rascher vor Ort sein zu können.

©BFKDO Spittal | Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter sind voll in Gange.

Heftiges Unwetter: Gewitterzelle zog erst spät weiter

Mindestens 90 mm Niederschlag je Quadratmeter hat es in diesem Bereich in kürzester Zeit gegeben. Eine Gewitterzelle hat sich stundenlang über der Goldeckgruppe gehalten. Erst gegen Mitternacht ist etwas Entspannung eingetreten.

Aufräumarbeiten laufen

Mit Baggern und Traktoren wurde in der Nacht begonnen, Geröll und Schlamm von der Straße zu bringen. Ein Feuerwehrfahrzeug aus Baldramsdorf war zwischen zwei kleineren Muren eingeschlossen und musste auf die Räumung der Straße warten. Ebenfalls wurde die ganze Nacht versucht, einen Bach wieder in das Bachbett zu bringen und unter der Landesstraße durchzuleiten. Das Schadensausmaß sollte aber erst bei Tageslicht erkennbar werden. Eine genaue Beurteilung der Lage wird im Laufe des 26. August 2024 vom Landesgeologen und den entsprechenden Fachkräften vorgenommen werden. Das Unwetter führte im genannten Ortsteil teilweise zu Stromausfällen, Personen wurden nach ersten Erkenntnisse keine verletzt.

©BFKDO Spittal Die Feuerwehren werden auf Trab gehalten. ©BFKDO Spittal Das Schadensausmaß zeigt sich erst heute.

Zivilschutzwarnung bleibt aufrecht

Am heutigen Montag, 26. August, seit Tagesbeginn werden die Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei, Landwirten und privaten Firmen fortgesetzt. Gegen 7.30 Uhr wird ein Hubschrauber kommen und mit der Einsatzleitung, dem Landesgeologen und Vertretern der Wildbach das Gebiet abfliegen, um die Gefährdungslage beurteilen zu können. Ebenso wird am Vormittag eine Drohne zum Einsatz kommen, um ebenfalls Bilder aus der Luft zu erhalten. Im Rüsthaus der FF Baldramsdorf wird es eine Einsatzbesprechung mit Bezirkshauptmann Dr. Klaus Brandner geben, in der weitere Maßnahmen besprochen werden. Die Baldramsdorfer Landesstraße bleibt weiterhin gesperrt – Umleitung über B100 und Lendorf. Auch die Zivilschutzwarnung bleibt wegen der zu erwartenden Niederschläge am Nachmittag aufrecht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 08:58 Uhr aktualisiert