Zwei Menschen eingeklemmt: Regennasse Fahrbahn fordert drei Verletzte

St. Georgen am Kreischberg

26. August 2024

Eine 19-Jährige aus dem Bezirk Murau lenkte gegen 17.20 Uhr ihren Pkw auf der B97 von Murau kommend in Fahrtrichtung St. Georgen am Kreischberg. In der sogenannten Olachkurve, kam die Frau auf der regennassen Fahrbahn auf die Gegenseite und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen ein entgegenkommendes Auto.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Beim Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Murau und St. Georgen aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der 24-jährige Lenker aus dem Bezirk Oberwart erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Sein 21-jähriger Beifahrer aus Ungarn wurde ebenso wie die 19-Jährige von der Rettung in das LKH Judenburg eingeliefert.

B97 für den gesamten Verkehr gesperrt

Über den Verletzungsgrad dieser beiden Personen ist noch nichts Näheres bekannt. Die B97 war bis kurz nach 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, es bestand keine Ausweichmöglichkeit.