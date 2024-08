Auto durchbricht Brücke und landet in Bach: Lenker (18) verletzt

In der Nacht auf Montag, 26. August, lenkte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen sein Auto auf einer Gemeindestraße in Untermühlbach, Gemeinde und Bezirk St. Veit an der Glan. Bei der Ziegelbachbrücke kam er beim Bremsen in der Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen, durchbrach die Leiteinrichtung der Holzbrücke und kam im Ziegelbach zum Stillstand.

Lenker rettet sich aus Unfallwrack

Der 18-Jährige konnte selbstständig durch das Fenster der Fahrertüre das Fahrzeug verlassen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt verbracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ölbindung sowie provisorische Wiederherstellung der Leiteinrichtung wurde durch die FF St. Donat vorgenommen. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 07:10 Uhr aktualisiert