Bremse vergessen: Arbeiter (45) schwer verletzt

Der 45-jährige Bosnier war dabei einen mit Rundholz beladenen Sattelanhänger am Parkplatz Rosegg auf der A11 abzuhängen. Er hatte vergessen die Feststellbremse anzuziehen. Nachdem der 45-jährige die Elektrik und das Druckluftventil angeschlossen hatte, öffneten sich sofort die Bremsen des Aufliegers und der Sattelzug begann zu rollen, heißt es im Polizeibericht der Landespolizeidirektion Kärnten.

Schwer verletzt

Der Bosnier befand sich zu diesem Zeitpunkt am Fahrzeug zwischen Sattelzugfahrzeug und Sattelauflieger, sprang herunter und wurde dabei von der zweiten Achse des Zugfahrzeuges am linken Knie erfasst und schwer verletzt, heißt es weiter. Das Sattelkraftfahrzeug kam in weiterer Folge selbständig durch den Anprall an der Leitschiene zum Stillstand. Der Verunfallte wurde von der Rettung ins LKH Villach verbracht. Am Zugfahrzeug und den Leiteinrichtungen entstand erheblicher Sachschaden.