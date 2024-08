Fünf Kärntner Talente bei den Berufsweltmeisterschaften in Lyon

1.600 Teilnehmer aus 65 Ländern zeigen bei den nun schon 47. WorldSkills ihr Können in Lyon. An vier Wettkampftagen messen sich die Teilnehmer in verschiedenen Wettkämpfen vor einem Publikum von 250.000 Menschen. Aus Österreich sind 47 Teilnehmer mit von der Partie und Kärnten schickt ein Quintett ins Rennen. Der Ferlacher Georg Kelih vertritt Kärnten im Bereich Elektronik, die beiden Mechatroniker Florian Napetschnig aus Diex und Dominik Ruhdorfer aus Micheldorf zeigen in ihrem Fachbereich ihr Bestes, ebenso wollen der Weitensfelder Möbeltischler Florian Dörfler und der Restaurant Servicemitarbeiter Simon Wieland aus Krumpendorf aufs Stockerl.

Jeder Handgriff muss sitzen

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen der Kärntner auf diese große Aufgabe, denn es soll nichts dem Zufall überlassen werden. In Lyon muss jeder Handgriff sitzen, um tatsächlich eine Chance auf den Weltmeistertitel zu haben. Die Eröffnungszeremonie findet am 10. September statt.