Unwettergefahr Steiermark: Überschwemmungen und Starkregen möglich

Heute, 26. August, könnte es in der Steiermark ab Nachmittag ungemütlich werden.

Gestern, 25. August, traf ein Unwetter vor allem den Kärntner Bezirk Spittal an der Drau schwer. Heute, Montag, zieht eine Unwetterfront aber auch auf die Steiermark zu. Es kann dadurch zu Starkregen und Überschwemmungen kommen.

Starkregen in der Steiermark möglich

Am heutigen Montag bleibt die Steiermark wohl nicht von Unwettern verschont. Bis am Nachmittag, bleibt es noch ruhig, aber ab circa 16 Uhr kann es ungemütlich werden. „Vor allem in der Obersteiermark, Bereich Ennstal/Murtal, muss man dann mit Starkregen rechnen“, erklärt GeoSphere Meteorologe Gerhard Hohenwarter auf Anfrage von 5 Minuten. Dadurch kann es lokal auch zu Überschwemmungen kommen.

Kommt auch Hagel in die Steiermark?

Mit Hagel müsse man heute grundsätzlich nicht rechnen. Morgen, 27. August, kommt dann eine Wetterbesserung, es soll, wenn, nur einzelne gewittrige Regenschauer in der Steiermark geben. Diese dann vor allem im Grazer Bergland.