Sechs Verletzte: Auto rast in Pizzeria

Drama in Salzburg: Ein Auto raste in eine Pizzeria, mehrere Personen wurden verletzt.

Der Lenker des Autos kam mit seinem Auto auf der Gerlos Landesstraße (B165) in Mittersill, Bezirk Zell am See, in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und raste dabei direkt in eine vollbesetzte Pizzeria am Stadtplatz. Grund dafür, dass der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren hat, dürfte laut dem Krone-Bericht der starke Regen gewesen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Lenker war nicht alkoholisiert.

Mehrere Verletzte

Während der Unfalllenker unversehrt blieb, wurden mehrere Lokalgäste verletzt. Derzeit geht man von sechs Verletzten aus, drei davon schwer. Bei dem Großeinsatz standen das Rote Kreuz, Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Die Verletzten wurden in das Unfallkrankenhaus Salzburg und die Krankenhäuser Schwarzach sowie Zell am See gebracht. Das Kriseninterventionsteam betreute die weiteren Anwesenden.