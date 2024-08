Gemeinde von Außenwelt abgeschnitten: Mure blockiert Straße

„Wir dürfen darüber informieren, dass infolge des heutigen, Montagfrüh, erfolgten Lokalaugenscheins die L24 Virgentalstraße in Prägraten am Großvenediger in Osttirol zwischen den Ortsteilen Bobojach und Wallhorn bis auf Weiteres gesperrt bleibt“, heißt es vom Land Tirol. Auf einer Länge von rund 60 Metern ist die Straße bis zu zwei Meter hoch verschüttet. Zwischen Prägarten am Großvenediger und dem Ortsteil Hinterbichl sind zudem mehrere Bäche über die Ufer getreten und haben die Straße verlegt.

Auf einer Länge von rund 60 Metern ist die Straße bis zu zwei Meter hoch verschüttet.

Gemeinde von Außenwelt abgeschnitten

„Die Gemeinde Prägarten am Großvenediger ist damit aktuell vorübergehend über den Straßenweg nicht erreichbar. Ein Notweg für Einsatzkräfte wurde eingerichtet. Auch die Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde ist sichergestellt“, berichtet das Land weiter. Am heutigen Montagvormittag findet noch ein Erkundungsflug statt, um die Lage nochmals besser zu beurteilen. „Von den gewonnenen Erkenntnissen und den folgenden Aufräumarbeiten ist auch die Dauer der Sperre abhängig“, erklärt das Land Tirol.

Doch keine Häuser evakuiert

Entgegen der gestrigen Berichterstattung stellt sich heraus, dass Häuser doch nicht evakuiert werden mussten. Das Land Tirol dazu: „Eine gestern ursprünglich angenommene Evakuierung von Häusern lag schlussendlich nicht vor: Die BewohnerInnen konnten in ihren Häusern verbleiben. Es ist jedoch Wasser in die Keller eingetreten. Diese werden aktuell seitens der Freiwilligen Feuerwehr ausgepumpt.“

Auch Kärnten betroffen

Auch Kärnten wurde von dem Unwetter getroffen. In der Gemeinde Baldramsdorf, Bezirk Spittal an der Drau, wurde eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. Die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz. Auch hier kam es zu Murenabgängen. Weitere Gewitter mit möglichem Unwetterpotenzial wurden angekündigt.