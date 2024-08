Lotto-Sechser: Wiener ist einer von drei Glücklichen

So ein Glückspilz! Bei der Lotto-Ziehung am gestrigen Sonntag, 25. August, ging es um einen Vierfachjackpot in Höhe von 5 Millionen Euro. Dieser wurde auch gleich dreimal geknackt! Ein Gewinn in Höhe von jeweils rund 1,7 Millionen Euro geht somit nach Wien, Kärnten und Oberösterreich. Somit wurde ein Wiener über Nacht zum Millionär! Und die Zahlen, die ihm dieses Glück verschafft haben? Das waren die 2, 4, 27, 29, 34, 35. Näheres zur Lotto-Ziehung am Sonntag liest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 10:28 Uhr aktualisiert