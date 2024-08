Rührend: Kärntner Fotografin zeigt Engagement für Sternenkinder

Anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums wurde Tamara Jarnig von zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft gefeiert. Unter ihnen befanden sich Hannes Kandolf, Obmann der Wirtschaftskammer Hermagor, Vizebürgermeister Günter Pernul, Vizebürgermeisterin Irmgard Hartlieb, Stadträtin Martina Wiedenig und Gemeinderat Roland Jank, die alle ihre Anerkennung und Wertschätzung für die Leistungen von Tamara Jarnig zum Ausdruck brachten.

Ehrenamtliches Engagement mit Herz

Die Jubiläumsfeier hatte jedoch eine tiefere Bedeutung, die über die bloße Freude am Erfolg hinausging. Tamara Jarnig entschied sich, diese besondere Gelegenheit zu nutzen, um die gemeinnützige Organisation Wandelstern zu unterstützen welche sich mit großem Engagement für Familien mit Sternenkindern einsetzt – Kinder, die viel zu früh von uns gegangen sind. Der gesamte Erlös der Feier wurde dem Verein Wandelstern gespendet. Bernadette Hartl, Landesobfrau von Wandelstern, zeigte sich tief berührt von dieser großzügigen Geste: „Diese Hilfe bedeutet uns sehr viel. In einer Zeit, die von unermesslichem Schmerz geprägt ist, ist es wichtig, dass betroffene Familien Unterstützung erfahren und in ihrer Trauer nicht allein gelassen werden. Die Spende hilft uns dabei, unsere Arbeit fortzusetzen und betroffenen Eltern einen Ort der Ruhe und des Gedenkens zu bieten.“

©KK Der gesamte Erlös der Feier wurde dem Verein Wandelstern gespendet.

Die Unterstützung von Familien mit Sternenkindern ist eine Aufgabe, die viel Empathie und Hingabe erfordert. Das Ehrenamt, das die Mitglieder von Wandelstern leisten, ist anspruchsvoll und unersetzlich. Es geht darum, in den dunkelsten Momenten des Lebens Licht zu spenden und Trauernde in ihrem Schmerz zu begleiten. Die Arbeit der Organisation bietet Eltern nicht nur Trost, sondern auch die Möglichkeit, einen würdevollen Abschied zu gestalten und die kurze Zeit, die sie mit ihren Kindern hatten, in liebevoller Erinnerung zu bewahren. Tamara Jarnig und das T|J Art Studio haben mit ihrer Jubiläumsfeier ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt.

Ein Dankeschön an alle Unterstützer

Tamara Jarnig dankte allen Gästen und Unterstützern, die dazu beigetragen haben, diese Spende möglich zu machen. Sie betonte, wie wichtig es ihr ist, nicht nur durch ihre Arbeit als Fotografin, sondern auch durch soziale Verantwortung einen positiven Unterschied in der Gesellschaft zu machen. Mit diesem besonderen Jubiläum wird nicht nur eine erfolgreiche Dekade gefeiert, sondern auch die Menschlichkeit und das Mitgefühl, die das Fundament der Arbeit von Tamara Jarnig und Wandelstern bilden. Gemeinsam blicken sie in die Zukunft, um weiterhin Licht in die Dunkelheit zu bringen und unvergessliche Momente zu schaffen – in jeder Hinsicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 10:12 Uhr aktualisiert