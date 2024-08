Geldregen: Kärntner Glückspilz wird über Nacht zum Millionär

So ein Glückspilz! Bei der Lotto-Ziehung am gestrigen Sonntag, 25. August, ging es um einen Vierfachjackpot in Höhe von 5 Millionen Euro. Dieser wurde auch gleich dreimal geknackt. Je ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Kärnten, Wien und Oberösterreich hatten die „sechs Richtigen“ angekreuzt und gewinnen damit jeweils 1,7 Millionen Euro.

Weitere Glückspilze

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 30 gab es gestern Abend auch gleich drei passende Quittungen, eine davon war ein Lotto Anteilsschein Chance XL mit insgesamt 42 Anteilen. Je zwei Fünfer zu mehr als 61.000 Euro gehen damit in die Steiermark und nach Kärnten. Von dem dritten Fünfer mit Zusatzzahl gehen drei der 42 Anteile zu je 1.774,48 Euro ins Burgenland, sechs nach Niederösterreich, je einer nach Oberösterreich, Salzburg und Wien, vier in die Steiermark und insgesamt 26 an Spielteilnehmer die via win2day mit dem Anteilsschein getippt hatten.

Kein Sechser bei Lotto Plus

Bei Lotto Plus gab es am Sonntagabend keinen Sechser. Damit wurde die Gewinnsumme, entsprechend den Spielbedingungen, auf die Fünfer aufgeteilt. Jeder der 87 Lotto Plus Fünfer kann sich so über etwas mehr als 5.300 Euro freuen. In der nächsten Runde am Mittwoch geht es beim LottoPlus Sechser wieder um rund 150.000 Euro.

600.000 Euro für richtige Jokerkombination

Beim Joker wurde bis Annahmeschluss erneut keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombination abgegeben. Am Mittwoch geht es hier nun um einen Doppeljackpot – für die richtige Jokerkombination geht es dann um 600.000 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.