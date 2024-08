Büro-Diebe brachen Tresor auf: Bargeld gestohlen

Althofen/St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 26. August 2024, 11:04

In der Gemeinde Althofen, Bezirk St. Veit/Glan, brachen die Täter in Büroräumlichkeiten eines Baumarktes ein und verschafften sich Zugang zum Gebäude, heißt seitens der Polizei. Im Büro durchsuchten sie sämtliche Behältnisse und brachen dort einen Schranktresor auf und stahlen daraus einen Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro, so der Polizeibereicht der Landespolizeidirektion Kärnten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens stehe derzeit noch nicht fest.