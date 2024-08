Saison-Ende! ÖSV-Rennläuferin bei Training schwer gestürzt

Die Saison hat für die Tirolerin Sophia Waldauf ein Ende! Sie kam beim Slalomtraining in Argentinien zu Sturz und erlitt eine Knie- und Schulterverletzung. Die ÖSV-Technikspezialistin trat sofort die Heimreise an, um sich in Österreich behandeln zu lassen. Vom ÖSV heißt es dazu: „Die MRI-Untersuchung in Innsbruck ergab dabei einen vorderen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie sowie eine Schultergelenkssprengung. Die 23-Jährige wird in den nächsten Tagen im Sanatorium Kettenbrücke von Dr. Jürgen Oberladstätter am Knie operiert, die Schulter kann konservativ behandelt werden.“