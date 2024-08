Nach Unwetter-Nacht: Ausmaß der Sturmschäden ist groß

Heute, Montag, konnte mit Hilfe eines Hubschraubers des Bundesministeriums ein Erkundungsflug durchgeführt werden. „Die Bereiche der hochwasserführenden Bäche in der Gemeinde Baldramsdorf, Schreigrabenbach, Schwaigerbach und Leitnerbach wurden von Experten der Geologie, der Wildbach und der Gemeinde begutachtet“, heißt es in einem aktuellen Lagebericht der Einsatzkräfte. Einerseits zeigte sich, dass die Gräben bis zur Felssohle freigeräumt wurden und keine Verklausungen ersichtlich sind. Auch die von der Wildbach errichteten Schutzbauten haben gehalten. „Sie haben auch viel Geschiebe zurückgehalten, sind aber derzeit zur Gänze gefüllt.“

Ausmaß der Sturmschäden ist groß

Andererseits hat sich auch das ganz Ausmaß der Vermurungen und Sturmschäden gezeigt. „Es sind rund 20 Liegenschaften betroffen, deren Zufahrten, Gärten, Fassaden und Keller mit Geröll und Schlamm verlegt sind. In mehrere Häuser sind Wasser und Schlamm in den Keller eingedrungen. Ein Haus wurde von einem Baum im Dachbereich getroffen“, berichten die Einsatzkräfte weiter. Auch die Goldeckbergbahn ist durch umstürzende Bäume bei einer Stütze betroffen. Die Zufahrt zur Talstation der Goldeck Bergbahn ist nicht möglich. Die L5 Baldramsdorfer Landesstraße ist an einer Stelle massiv unterspült und muss in Stand gesetzt werden. Schweres Gerät ist bereits vor Ort. Auch der Kanal in der Ortschaft und entlang der Landesstraße ist beschädigt und wird so schnell wie möglich in Stand gesetzt.

Haushalte noch immer ohne Strom

An der Herstellung der Stromversorgung für Schüttbach und Schwaig wird intensiv gearbeitet, es wird aber mindestens bis heute Abend dauern, die beschädigten Freileitungen zu reparieren und einen neuen Masten zu setzen.

Aufhebung der Zivilschutzwarnung steht bevor

Die gute Nachricht in der Einsatzbesprechung war seitens der Einsatzleitung, dass keine verletzten Personen zu beklagen sind und eine unmittelbare Gefährdung durch die Wildbäche nicht mehr gegeben ist. Mit der Aufhebung der Zivilschutzwarnung kann bis Mittag gerechnet werden.