Großeinsatz läuft: Flugzeug abgestürzt

Großeinsatz nach einem Flugzeugabsturz in Vorarlberg!

Veröffentlicht am 26. August 2024, 11:45 / ©Frauke Riether/Pixabay

Am heutigen Montag, 26. August, um 10.18 Uhr wurde ein Absturz eines Flugzeuges im Bereich der Brüggele Alpe in Brand, Bezirk Bludenz, gemeldet. „Derzeit befinden sich die Einsatzkräfte im Großeinsatz und sind vor Ort. Teile des abgestürzten Flugzeuges wurden bereits gefunden. Im derzeit sehr weiträumigen Suchgebiet ist aufgrund der Wetterlage (dichter Nebel) kein Einsatz von Hubschraubern möglich“, informiert die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Näheres zu den Insassen beziehungsweise dem Piloten ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. Die Erhebungen und Rettungsmaßnahmen laufen. Beim Bergrettungsheim Brand wird eine Einsatzzentrale eingerichtet. Wir halten euch am Laufenden!