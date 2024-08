Aufatmen: Zivilschutzwarnung für Baldramsdorf nun aufgehoben

Nachdem am Sonntagabend heftige Gewitter über den Bezirk Spittal an der Drau zogen, wurde in der Gemeinde Baldramsdorf der Zivilschutzalarm ausgerufen. Mehr dazu liest du hier: Starkregen: Zivilschutzwarnung in Baldramsdorf ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz, am nächsten Morgen gingen die Aufräumarbeiten weiter.

Unwetter hinterließ Spur der Verwüstung

Die Bereiche der hochwasserführenden Bäche in der Gemeinde Baldramsdorf, Schreigrabenbach, Schwaigerbach und Leitnerbach wurden am Montag von Experten der Geologie, der Wildbach und der Gemeinde begutachtet. Hierbei zeigte sich das Ausmaß der Vermurungen und Sturmschäden. „Es sind rund 20 Liegenschaften betroffen, deren Zufahrten, Gärten, Fassaden und Keller mit Geröll und Schlamm verlegt sind. In mehrere Häuser sind Wasser und Schlamm in den Keller eingedrungen. Ein Haus wurde von einem Baum im Dachbereich getroffen“, heißt es in einem Lagebericht der Einsatzkräfte von Montagfrüh. Auch die Goldeckbergbahn ist durch umstürzende Bäume bei einer Stütze betroffen. Die Zufahrt zur Talstation der Goldeck Bergbahn ist nicht möglich.

Zivilschutzwarnung aufgehoben

Heute, 26. August, gab es dann endlich einen ersten Lichtblick für die Bewohner. Um 12 Uhr wurde die Zivilschutzwarnung für die Gemeinde Baldramsdorf von der Behörde aufgehoben. Die herausfordernden Aufräumarbeiten gehen unterdes weiter. An der Herstellung der Stromversorgung für Schüttbach und Schwaig wird intensiv gearbeitet, es soll aber mindestens bis heute Abend dauern, die beschädigten Freileitungen zu reparieren und einen neuen Masten zu setzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 13:29 Uhr aktualisiert