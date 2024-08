Ärztetochter soll Schädel des Patienten aufgebohrt haben

Eine Chirurgin am Grazer Uni-Klinikum muss sich schweren Vorwürfen stellen. Sie soll ihre 13-jährige Tochter in den Operationssaal gelassen haben, sie habe dann sogar Hand angelegt. Schon damals stand der Verdacht im Raum, dass das Mädchen ein Loch in den Schädel des Patienten gebohrt haben soll. Opferanwalts Peter Freiberger sieht das zumindest so.

Hat sie das Bohrloch gesetzt?

Medien berichten, dass Opferanwalt Peter Freiberger Informationen habe, dass die Tochter der Ärztin nicht nur geholfen haben soll. Sie soll auch das Bohrloch in den Schädel des Patienten gemacht haben. Freiberger klagt nun strafrechtlich gegen das gesamte OP-Team. Denn einer der Ärzte soll sogar zugegeben haben, dass die 13-Jährige das Bohrloch gesetzt hatte.

Körperverletzung?

Laut dem Anwalt würde dem Mädchen strafrechtlich nichts passieren, allerdings soll es einen Bestimmungstäter geben, welcher zu ihr gesagt haben soll: „Setz das Bohrloch.“ Derjenige soll laut Freiberger wegen Körperverletzung verurteilt werden. Seiner Meinung nach, sind alle, die im OP waren als Beitragstäter zu behandeln. Auch Schmerzensgeld würde laut ihm dem Opfer zustehen. „Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung“, sagt er dazu. Seitens der Staatsanwaltschaft warte man noch auf den Abschlussbericht der Polizei. Die KAGes bestätigt auf Anfrage des ORF den Vorfall weder, noch dementiert sie ihn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 12:59 Uhr aktualisiert