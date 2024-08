Gutschein-Betrug im Einkaufsmarkt: Codes mitgeteilt

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro,

Veröffentlicht am 26. August 2024, 12:46

Eine bisher unbekannte Täterin kontaktierte telefonisch eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in Villach und veranlasste diese, mehrere Gutscheine in das Kassensystem einzugeben und ihr die Codes telefonisch bekannt zu geben, heißt es im Polizeibericht der Kärntner Landespolizeidirektion. Die Gesamtsumme wurde unmittelbar danach eingelöst beziehungsweise abgezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 12:48 Uhr aktualisiert