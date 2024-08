Gesuchter (27) wollte sich in Lokal vor Polizei „verstecken“

Der 27-jährige Serbe hat am frühen Samstagmorgen, dem 25. August, gegen 5.45 Uhr, seine Ehefrau in seinem Rausch geschlagen und von ihr verlangt ihn mit dem Auto in ein Lokal in Wien-Liesing zu bringen, da er von der Polizei gesucht werde. Kaum hatte der 27-Jährige das Lokal betreten, alarmierte seine Frau schon die Polizei und schilderte alles, was geschehen war. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Serbe sofort aggressiv.

Kurzer Fluchtversuch endet in Handschellen

Er attackierte die Polizisten und versuchte zu flüchten. Weit kam er aber nicht, schon bald klickten die Handschellen. „Der Tatverdächtige wurde aufgrund der vorliegenden Festnahmeanordnung wegen eines Vergehens in eine Justizanstalt gebracht. Außerdem erfolgte die Anzeige wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und die Aussprache eines Betretungs- und Annäherungsverbotes gegen den 27-Jährigen“, heißt es von der Landespolizeidirektion.