Maria Theresia-Denkmal erneuert

Maria Theresia, geboren am 13. Mai 1717 in Wien und gestorben am 29. November 1780 ebenda, war Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen. Ihre Regierungszeit war gekennzeichnet durch tiefgreifende Reformen. Diese führten einen bedeutungsvollen Modernisierungsschub herbei. Unter anderem wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt, die Folter abgeschafft und das Heereswesen neu organisiert. Seit dem Jahr 1873 steht ihr Denkmal in dieser Form auf dem Neuen Platz in Klagenfurt.