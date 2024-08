Rauschende Ballnacht: Der Steirerball findet bald wieder statt

2025 darf sich das Ballpublikum auf eine ganz besondere Nacht freuen: die Region Oststeiermark präsentiert den Steirerball. Zu Recht spricht man hier vom Garten Österreichs, in dem man herrlich Urlaub machen kann. Das sind die unglaublich vielfältigen Gartenlandschaften rund um die Kräuterregion Wechselland, die Region Joglland-Waldheimat, das Hartbergerland, das Apfelland-Stubenbergsee, die Naturparke Almenland und Pöllauer Tal, sowie Weiz, St. Ruprecht an der Raab und Gleisdorf.

Vor der Hofburg

Die Ballgäste erwartet bereits vor der Hofburg ein Stück Tradition – immerhin ist sie die waldreichste Gegend im Osten Österreichs und bekannt für ihre Holzwirtschaft: Ein Holzschnitzer wird mit einer Motorsäge aus einem Holzstamm ein kleines Kunstwerk formen, während sich die Feiernden in der Hofburg vergnügen. Das sehenswerte Ergebnis gelangt nach Mitternacht zur Versteigerung für einen guten Zweck.

Klassiker des Steirerballs

In bester Tradition gibt es auch 2025 die Klassiker des Steirerballs: Die mitreißende Eröffnung der Tanzschule Eichler zu den Klängen einer großen Musikkapelle aus der Region und der Auftritt der mystischen Apfelmännern aus Puch bei Weiz macht den Anfang. Dank der Musikgruppen, die an dem Abend in den Saalfluchten der Hofburg aufspielen werden, liegt allerorts Musik in der Luft. Auch der DJ in der Balldisco wird 2025 ein Lokalmatador aus dem „Garten Österreichs“ sein, soviel steht fest. Sowohl am legendären Würstelstand im Foyer als auch am klassischen Ball-Schmankerlteller wartet oststeirischer Genuss auf die Ballgäste. Fein geräuchertes Mulbratl und Schafkäse werden nur einige der köstlichen Zutaten sein. Weitere Höhepunkte des Abends sind der klassische Bieranstich, ein traditioneller Buschenschank, die ausgelassene Quadrille und vieles mehr.

Mitternachtseinlage

Die Mitternachtseinlage? Dreimal, nein: nur einmal darf geraten werden – der Name beginnt mit „E“. Auch die Tombola wird eine Menge schöner Preise bieten. Durch den Abend wird ein bekannter und beliebter ORF-Moderator führen, ausgestattet von regionalen Trachtenherstellern. Es wird wirklich auf nichts vergessen, damit sich der Steirerball 2025 wie ein echter Oststeirerball anfühlt – und aus gutem Grund: Denn dieser Teil der Steiermark steht Wien nahe wie kein zweiter; sowohl wirtschaftlich als auch touristisch. Verdankt doch beispielsweise das Joglland rund um St. Jakob am Walde, Vorau, Miesenbach und Birkfeld seinen Namen der Geschichte nach der Kaiserin Maria Theresia, bekam Kaiser Franz-Josef seine geliebten Äpfel aus Puch bei Weiz geliefert und die Gäste aus Wien wurden und werden von manchen Gastgeberbetrieben noch heute mit dem eigenen Taxibus abgeholt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 13:18 Uhr aktualisiert