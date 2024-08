Lehrermangel? So sieht die Lage in Wien aus

Das hat das Bildungsministerium im Zuge der Lehrkräfteoffensive „Klasse Job“ vor. „Mit den Maßnahmen wie der gesamten Digitalisierung des Bewerbungsprozesses, dem Quereinstieg neu ab der Sekundarstufe 1 oder der Reform der Lehrerausbildung decken wir sowohl kurz, mittel und langfristig den Lehrkräftebedarf in unserem Land“, erklärte Bildungsminister Martin Polaschek.

Alle offenen Stellen sollen besetzt werden

Konkret sind für das heurige Schuljahr 2024/25 insgesamt 8.070 Voll- sowie Teilzeitstellen in Österreich ausgeschrieben. 1.800 davon sind in Wien, wobei 1.230 auf Pflichtschulen und 570 auf höhere Schulen entfallen. All diese Stellen sollen besetzt werden, wie das Bildungsministerium anmerkt: „Von diesen über 8.000 ausgeschriebenen Stellen werden alle besetzt beziehungsweise sind entsprechend konkrete Bewerbungen in Bearbeitung. Für etwa 100 Stellen gibt es zwei Wochen vor Schulstart noch keine konkreten Bewerbungen.“

Unterstützungspaket für Pflichtschulen

Die Stadt Wien hat indes ein Unterstützungspaket für Pflichtschulen geschnürt. Insgesamt 91 Millionen Euro werden investiert. Die Stadt plant damit, mehr als 400 zusätzliche Fachkräfte zu finanzieren. „Mit insgesamt 91 Millionen Euro werden mehr als 400 zusätzliche Fachkräfte finanziert. Sie werden vor allem im Bereich Inklusion und in der Schulsozialarbeit zum Einsatz kommen. Auch in der Freizeitpädagogik wird das Personal ausgebaut“, heißt es in der Aussendung der Stadt. „Wir unterstützen die Wiener Pflichtschulen dort gezielt, wo sie es in der Praxis tatsächlich brauchen“, so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Zusätzliche Fachkräfte

Zusätzlich wird das Projekt „I-Plus-Fachkräfte“ für Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf wird ausgeweitet. I-Plus-Fachkräfte unterstützen Schüler mit besonderen Bedürfnissen etwa beim An- und Ausziehen, beim Ein- und Ausräumen der Schultaschen, beim Toilettengang oder beim Essen. Statt 10 Mitarbeiter in der Pilotphase werden 34 Mitarbeiter im Rahmen des Projekts tätig sein. Auch die administrative Unterstützung für öffentliche Wiener Pflichtschulen wird weiter ausgebaut. Das Ziel, dass jede Schule mindestens eine administrative Unterstützungskraft haben soll, sei bereits erreicht worden, so Wiederkehr. Nun würden weitere 1,5 Millionen Euro investiert – um die Schuldirektorinnen und -direktoren zu entlasten. Als neues Pilotprojekt startet „KLIPSY School – psychische Gesundheit im Klassenzimmer“. Jungen Menschen mit psychischen Problemlagen soll dadurch so früh wie möglich geholfen werden.