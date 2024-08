Tödlicher Unfall: In der Steiermark gab es einen Verkehrstoten

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, je drei auf Landesstraßen L und Gemeindestraßen und einer auf einer Autobahn ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Oberösterreich, je zwei in Niederösterreich und in der Steiermark und je einer im Burgenland, in Kärnten und in Salzburg beklagt werden.

Die Hauptunfallursachen:

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen nichtangepasste Geschwindigkeit und in jeweils einem Fall Gesundheitliche Beeinträchtigung, Überholen, Vorrangverletzung und Alkohol, Drogen oder Medikamente. Bei zwei tödlichen Verkehrsunfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Acht Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger. Vom 1. Jänner bis 25. August 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 223 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 267 und 2022 277.