Frau (49) in Wien erwürgt: Freund (39) legt Geständnis ab

Der gestrige Sonntag, der 25. August, wurde in Wien von einem Tötungsdelikt überschattet. In einer Wohnung in Wien-Favoriten wurde eine leblose Frau aufgefunden. Auch in der Wohnung befand ich ein 39-jähriger Österreicher, der Lebensgefährte der verstorbenen Frau. Bei der 49-jährigen Frau konnte durch den Notarzt nur mehr der Tod festgestellt werden. Sofort geriet der zehn Jahre jüngere Lebensgefährte unter Verdacht und wurde vorläufig festgenommen.

Freund unter Mordverdacht

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Im Zuge dieser stellte sich heraus, dass der 39-Jährige den Polizeinotruf gewählt hatte. „Weiters zeigte sich der Tatverdächtige in der Einvernahme zur Tat geständig. Zum Motiv machte er keine Angaben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht“, berichtet die Polizei. Auch ein vorläufiger gerichtsmedizinischer Befund liegt vor: Die Frau soll durch stumpfe Gewalteinwirkung und einer äußeren Gewalteinwirkung im Halsbereich ums Leben gekommen sein. Die Anzeichen würden auf Tod durch Erwürgen passen.