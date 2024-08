Schwer verletzt: 14-Jähriger auf E-Scooter von Auto angefahren

Veröffentlicht am 26. August 2024, 14:16 / ©Montage: Canva & RK/ Trummer

Gegen 6.55 Uhr war ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der Gradnerstraße in Richtung Osten unterwegs. Laut eigenen Angaben nahm er keinen weiteren Verkehrsteilnehmer wahr und bog anschließend auf Höhe Hausnummer 124 nach links ein.

Schwer verletzt

In der Folge kam es zur Kollision mit einem 14-jährigen Grazer, der mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Gradnerstraße in Richtung Westen unterwegs war. Der 14-Jährige kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der 14-Jährige in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert.