„Lauter Knall“: Suche nach Flugzeug-Passagieren läuft weiter

In Vorarlberg ist ein Flugzeug abgestürzt.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 14:40 / ©Ingo Appé

Kurz nach 10 Uhr heute Vormittag, 26. August, haben mehrere Personen in und um Brand zunächst ein Flugzeug gehört. Kurz darauf konnten sie einen lauten Knall wahrnehmen. Offenbar ist das Flugzeug abgestürzt. Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion im Bereich der Brüggele Alpe in Brand gestartet. Derzeit sind an die 200 Einsatzkräfte, bestehend aus Feuerwehr, Bergrettung, Rotes Kreuz und der Polizei dabei, die Absturzstelle zu lokalisieren. Die Suchmannschaften konnten bislang nur einzelne Wrackteile finden. Die Fluggastzelle jedoch noch nicht.

Flugzeug kommt aus Italien

Die Absturzstelle wird in steilem Gelände vermutet. Deshalb ist eine Suche momentan nur für die Kräfte der Bergrettung möglich. Eine Unterstützung aus der Luft mittels Hubschrauber und Drohne ist aufgrund des tiefhängenden Nebels derzeit nicht möglich. Bei dem abgestürzten Luftfahrzeug handelt es sich um ein Kleinflugzeug, das vermutlich in Italien gestartet ist. Es ist jeweils ein Team der Austrocontrol und der Flugunfallkommission hinzugezogen worden. Genauere Erkenntnisse zu Flugzeug und dem oder den Insassen liegen derzeit nicht vor.