Unwetter in Osttirol: So sieht die Lage aktuell aus

Die unter anderem von der Mure getroffene Landesstraße L24 Virgentalstraße ist derzeit zwischen den Ortsteilen Bobojach und Wallhorn noch für mehrere Stunden gesperrt. Die Aufräumarbeiten laufen und nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Straße im Laufe des heutigen Abends wieder für den Verkehr freigegeben werden, sodass die Gemeinde Prägraten am Großvenediger wieder über den Straßenweg erreichbar sein wird. Für Einsatzkräfte wurde ein Notweg eingerichtet. Neben der L24 Virgentalstraße sind weitere Gemeindestraßen sowie einige Brücken im Ort von den Muren beschädigt worden. Nach einer Befliegung durch ExpertInnen der Landesgeologie sowie der Wildbach- und Lawinenverbauung haben bereits die Aufräum- und Sicherungsarbeiten begonnen. Zudem werden die Verklausungen an den Bächen behoben.

Bundesminister Totschnig lobt rasche Schutzmaßnahmen

Der für die Wildbach- und Lawinenverbauung zuständige Bundesminister Norbert Totschnig war heute bereits für einen Lokalaugenschein vor Ort in Prägraten am Großvenediger und berichtet: „Der Winkeltalbach ist diesen Sommer nun bereits das zweite Mal durch eine Mure betroffen. Die rasche Räumung des Schutzbeckens nach dem ersten Ereignis und die damit verfügbare Kapazität für das Ereignis letzte Nacht, konnte größere Schäden im betroffenen Gebiet verhindern. In Summe mussten in Tirol heuer rund 18 Projekte für Sofortmaßnahmen nach Muren, Rutschungen und Steinschlägen umgesetzt werden. Alleine die Sofortmaßnahmen im heurigen Jahr betragen rund 3,5 Millionen Euro, die Tätigkeiten der WLV im Jahr 2024 umfassen 55,9 Millionen Euro. Dieses Geld ist gut investiert, denn es dient der Sicherheit der Tirolerinnen und Tiroler. Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften und Freiwilligen, die unermüdlich die Aufräumarbeiten unterstützen und tatkräftig der Gemeinde zu Hilfe kommen.“

©BML Bundesminister Norbert Totschnig machte sich einen Eindruck vor Ort.

Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Rund 80 Personen sind aktuell für die Aufräumarbeiten im Einsatz. „Praktisch alle Bäche in der Gemeinde haben Hochwasser und Muren geführt oder sind verklaust. Glücklicherweise sind keine Personenschäden zu vermelden. Die Schutzbauwerke vor Ort haben gehalten und Schlimmeres verhindert. Wir sind tatkräftig beim Aufräumen. Mein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern. Unser vorrangiges Ziel es, den Straßenweg schnell wieder freizubekommen und die Anbindung von Prägraten wiederherzustellen. Die Versorgung in der Gemeinde ist gewährleistet“, erklärt Gottfried Islitzer, Bürgermeister von Prägraten am Großvenediger. Mehrere Gäste, die eigentlich heute in die Gemeinde anreisen wollten, sind aktuell in Virgen untergebracht.

©Land Tirol Die L24 soll noch heute wieder für den Verkehr freigegeben werden. ©BML Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. ©BML Rund 80 Personen sind aktuell für die Aufräumarbeiten im Einsatz. ©BML Praktisch alle Bäche in der Gemeinde haben Hochwasser und Muren geführt oder sind verklaust

Schwere Geräte im Einsatz auf der L24 Virgentalstraße

An der L24 Virgentalstraße sind aktuell schwere Geräte im Einsatz und räumen die Straßen frei. Gleichzeitig werden die Durchlässe unter der Straße freigelegt, sodass das Wasser wieder durch diese rinnen kann. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, können die entstandenen Schäden an der Fahrbahn repariert werden. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubezirksamtes arbeiten aktuell unter Hochdruck daran, die Straße noch heute wieder für den Verkehr freizugeben. Damit zeigt sich einmal mehr, wie schnell reagiert und umgehend nach einer Mure mit den Aufräumarbeiten begonnen wird“, dankt LHStv Josef Geisler allen Beteiligten für den Einsatz.

Update: Sperre wird kurz aufgehoben

Die Sperre der L24 Virgentalstraße wird zwischen den Ortsteilen Bobojach und Wallhorn (Gemeinde Prägraten am Großvenediger) heute, Montag, im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr bereits für eine Stunde für den Verkehr aufgehoben wird. Anschließend wird die Straße nochmals zur Abwicklung finaler notwendiger Aufräum- und Sicherungsarbeiten gesperrt, sodass die endgültige Öffnung ehestmöglich erfolgen kan

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 15:36 Uhr aktualisiert