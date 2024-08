Drei Verletzte: Frau wollte Spinne fangen – baut fatalen Unfall

Bei einer Frontalkollision in Oberösterreich wurden drei Personen verletzt.

Bei einer Frontalkollision in Oberösterreich wurden drei Personen verletzt.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 15:24 / ©5 Minuten

Eine 29-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Braunau lenkte am 26. August 2024 gegen 8 Uhr ihr Auto auf der Jeginger Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Munderfing, Bezirk Braunau. „Während der Fahrt dürfte die Lenkerin eine Spinne im linken Türbereich festgestellt haben. Beim Versuch, die Spinne zu fangen, verlor sie die Herrschaft über den von ihr gelenkten PKW und geriet dabei auf die linke Fahrbahnseite, wodurch es zur Frontalkollision mit dem PKW eines 53-jährigen Autofahrers aus dem Bezirk Braunau kam“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Beide beteiligten Fahrzeuglenker sowie eine 52-jährige Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.