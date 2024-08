Kart-Action in Feistritz: Klagenfurter siegt in Kopf-an-Kopf-Rennen

Veröffentlicht am 26. August 2024, 15:24 / ©KK

Gestern verwandelte sich die Kartbahn in Feistritz im Rosental in einen Schauplatz packender Duelle und nervenaufreibender Spannung. Die ersten Österreichischen Kartmeisterschaften der Österreichischen Chargengesellschaft (ChG) boten rasante Rennen, bei denen die Kameradinnen und Kameraden ihre fahrerischen Fähigkeiten abseits des normalen Dienstbetriebs unter Beweis stellten. „Im Finale lieferten sich die Spitzenfahrer ein atemberaubendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem nur wenige Hundertstel Sekunden den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachten“, erzählt der Rennleiter und Kärntner Landesleiter der Chargengesellschaft, John Patrick Platzer.

Der Sieg ging nach Klagenfurt

Letztlich setzte sich der Klagenfurter Tommy Arnesch durch und sicherte sich den ersten Platz mit einem hauchdünnen Vorsprung. Bernhard Schiefer folgte ihm dicht auf den Fersen und erkämpfte sich den zweiten Platz, während Patricia Cockburn mit einem starken dritten Platz das Podium komplettierte.

Kartmeisterschaft als „Zeichen des Zusammenhalts“

Bei der feierlichen Siegerehrung wurden die Gewinner mit Pokalen und Medaillen ausgezeichnet. Zu den ersten Gratulanten zählten der Bundesleiter der Österreichischen Chargengesellschaft, Zugsführer Erhard Vrana, und Zugsführer John Patrick Platzer. Beide zeigten sich sichtlich erfreut über den Erfolg dieser Veranstaltung. Erhard Vrana,

„Ich bin froh, dass wir mit dieser Meisterschaft ein Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft setzen konnten. Es zeigt, dass unsere Kameradschaft unter Soldaten lebendig und stark ist.“ Der frisch gebackene österreichische Meister, Korporal Tommy Arnesch, freut sich über diesen Premierenerfolg für sein Bundesland: „Ich bin froh, dass ich den Sieg nach Kärnten geholt habe. Die Konkurrenz war zwar stark, aber ich konnte die Nase vorn behalten. Ich freue mich schon auf die Titelverteidigung nächstes Jahr. Danke an die Chargengesellschaft für dieses tolle Rennen!“

Nächstes Jahr in Spielberg

Nach dem Rennen kamen alle Teilnehmer und Zuschauer bei einem gemeinsamen Essen im Gasthof Kurasch in Suetschach zusammen, um den Erfolg des Tages zu feiern und sich auszutauschen. Die österreichischen Kartmeisterschaften der Chargengesellschaft werden nächstes Jahr in Spielberg in der Steiermark ausgetragen.