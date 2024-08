Kommunikation leicht gemacht: Handzeichen-Workshop fÃ¼r Grazer Eltern

Veröffentlicht am 26. August 2024, 16:28 / ©Melanie Kösch

Wie kommuniziere ich am besten mit meinem Kind, wenn es noch nicht sprechen kann? Was, wenn mein Kind eine langsame Sprachentwicklung hat? F√ľr alle Eltern, die sich mit genau diesen Fragen besch√§ftigen, hat die Stadt Graz eine L√∂sung. Der neue „Handzeichen“-Workshop f√ľr Eltern und Kinder soll die Kommunikationsf√§higkeit zwischen Erziehenden und ihren Kleinsten unterst√ľtzen.

Die Entstehung des Handzeichen

In diesem Workshop, der am 12. September stattfindet, werden theoretische und praktische Aspekte der Kommunikation mit Handzeichen vermittelt. Kindern, die noch nicht sprechen k√∂nnen, sollen durch den Workshop neue Kommunikationswege er√∂ffnet werden. Im theoretischen Teil des Vortrags wird Beraterin Karin Ingolitsch-Aigner √ľber die Entstehung der Handzeichen sprechen, wie sie im Alltag am besten mit dem Kind eingesetzt werden k√∂nnen und zu welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen Forschungsarbeiten weltweit gekommen sind. Im praktischen Teil werden etwa 40 Handzeichen erkl√§rt und gelehrt. Das mag zun√§chst nach sehr vielen Zeichen klingen, doch durch Tipps und Tricks wie Eselsbr√ľcken, Wiederholungen und einem ‚enormen Spa√üfaktor‘ sollen sie gut im Ged√§chtnis bleiben.