Mysteriöser Kasten bei Bad Saag: Was wirklich dahintersteckt

Dieser mysteriöse Kasten sorgte vor allem in den sozialen Medien für viel Wirbel.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 16:47 / ©Leser

Wer letzte Woche mit dem Rad ins Bad Saag in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee unterwegs war, passierte auf der Zufahrtsstraße zum Strandbad einen kleinen schwarzen Kasten. Dieser befand sich auf Höhe der Wasserrettungseinsatzstelle auf dem Geländer der ÖBB und sorgte für viel Aufsehen. Wir haben bei der Kärntner Landesregierung nachgefragt, was es mit der Installation auf sich hat.

Illegale Videoüberwachung befürchtet

Vor allem in den sozialen Medien wurden viele Befürchtungen geäußert, dass es sich bei dem Kasten um eine Überwachungskamera handeln könnte, die Personen auf dem Radweg filmt. Diesbezüglich gibt Albert Kreiner, Abteilungsleiter der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Mobilität der Kärntner Landesregierung, gegenüber 5 Minuten eine klare Entwarnung. Der schwarze Kasten sei eine Zähleinrichtung der Kärntner Landesstraßenverwaltung gewesen. „Solche kurzfristigen Installationen auf dem Kärntner Radwegenetz dienen dazu, die Auslastung der Radwege und die Frequenzen an Radfahrern zu erheben“, erklärte Kreiner im Gespräch mit 5 Minuten.

Wichtige Grundlage für Verkehrsplanungsmaßnahmen

Kreiner erklärt, dass derartige Zähleinrichtungen an verschiedenen Standorten auf dem Kärntner Radwegenetz installiert werden und dort ein bis drei Tage stehen bleiben, um repräsentative Stichproben zu erhalten. „Solche Erhebungen stellen für die Verkehrsplanung und Verkehrssteuerung wichtige Grundlagen dar, um eine Abschätzung hinsichtlich allenfalls erforderlicher Maßnahmen oder Planungen treffen zu können“, stellt Kreiner klar.

Datenschutzrechtlich unbedenklich: „Wie eine Stricherlliste“

Albert Kreiner war es wichtig zu betonen, dass die Zähleinrichtung weder Fotos noch Videos von den vorbeikommenden Radfahrern oder Fußgängern gemacht hat und dass die Zählung unter Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlicher Bestimmungen erfolgte. „Man kann es sich vereinfacht gesagt vorstellen wie eine elektronische Stricherlliste, die ohne Zuordnung zu einer konkreten Person oder einem Fahrzeug erstellt wird“, erklärt er.

ÖWR hatte nichts mit der Zähleinrichtung zu tun

In den sozialen Medien wurde in der Causa immer wieder die Österreichische Wasserrettung als „Bösewicht“ dargestellt, da sich die Zähleinrichtung auf Höhe der ÖWR-Einsatzstelle Bad Saag befunden hat. Alexander Wultsch, der Einsatzleiter der ÖWR-Region Wörthersee, betonte gegenüber 5 Minuten, dass man seitens der ÖWR nichts von der Zähleinrichtung gewusst habe. Auch Albert Kreiner stellte im Interview klar: „Die Österreichische Wasserrettung hatte nichts mit der Zähleinrichtung zu tun. Die in den sozialen Medien aufgekommenen Anschuldigungen gegen die ÖWR sind somit allesamt unrichtig.“ Mittlerweile wurde die Zähleinrichtung wieder abmontiert.