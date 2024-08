Mehrere EinbrÃ¼che: Seriendieb Jahre spÃ¤ter ausgeforscht

Bei den geklärten Straftaten wurden insgesamt etwa 1.400 Euro an Bargeld gestohlen und ein Sachschaden in der Höhe von rund 9.000 Euro verursacht.

Bedienstete der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Mödling (Niederösterreich) führten Ermittlungen gegen einen vorerst unbekannten Täter, der in der Nacht von 11. auf 12. Juni 2024 einen Einbruchsdiebstahl in einen Imbissstand in Mödling verübte. Aufgrund der akribischen Tatortarbeit und Spurensicherung ist es gelungen, einen 25-jährigen Mann aus Wien als Beschuldigten auszuforschen.

Mehrere EinbrĂĽche nachgewiesen

Der Beschuldigte wurde zum Sachverhalt einvernommen, wobei er sich zum Einbruch in Mödling geständig zeigte. Weiters war er geständig, einen Einbruchsdiebstahl in einen Imbissstand in Wiener Neudorf in der Nacht zum 9. Juni 2024 sowie drei weitere Einbruchsdiebstähle in ein Vereinshaus bzw. Imbissstände in Biedermannsdorf, Laxenburg und Wiener Neudorf im Jahr 2016 begangen zu haben.

Mann wird angezeigt

Bei den geklärten Straftaten wurden insgesamt etwa 1.400 Euro an Bargeld gestohlen und ein Sachschaden in der Höhe von rund 9.000 Euro verursacht. Der Beschuldigte wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.