Erfolgreiche Forschung: Mysteriöse Schwäche metallischer Gläser gelöst

Wissenschaftler der Montanuniversität Leoben haben einen bedeutenden Fortschritt im Verständnis von metallischen Gläsern erzielt. Diese speziellen Legierungen, die aufgrund ihrer einzigartigen Kombination aus Festigkeit und Elastizität als vielversprechende Werkstoffe gelten, hatten bisher eine entscheidende Schwäche: die plötzliche Ausbreitung sogenannter Scherbänder, die zum Versagen des Materials führen können. Dank einer neu entwickelten Methode konnten die Forscher nun erstmals den Entstehungsprozess dieser Scherbänder detailliert beobachten und ein Modell entwickeln, das das Verhalten der metallischen Gläser auf Nanoebene erklärt. Ihre jüngsten Ergebnisse zu metallischen Gläsern auf Dünnschichtbasis konnten sie in der Fachzeitschrift ‚Nature Communications‘ veröffentlichen.

Die besonderen Eigenschaften von metallischen Gläsern

„Mit unserer Forschung ist es uns gelungen, einen bedeutenden Schritt nach vorn zu machen“, erklärt Oleksandr Glushko vom Lehrstuhl für Metallkunde. „Zum ersten Mal können wir die Mechanismen hinter der Bildung und Ausbreitung von Scherbändern in metallischen Gläsern wirklich verstehen und gezielt untersuchen.“ In ihren Experimenten nutzten die Leobner Wissenschaftler metallische Gläser in Form von Dünnschichten, die auf einem Polymersubstrat abgeschieden wurden. Mechanische Zugversuche in einer Vakuumkammer eines Rasterelektronenmikroskops ermöglichten es den Forschern, die Oberflächendehnung im Nanometerbereich bei jedem Verformungsschritt präzise zu messen. „Dank der digitalen Bildkorrelation konnten wir die sehr frühen Stadien der Scherbandentstehung abbilden – bisher waren solche Versuche nicht erfolgreich,“ so der Hauptautor der Studie.

©MUL Oleksandr Glushko erhofft sich, dass die Ergebnnisse dazu beitragen, das Potenzial des Materials vollständig auszuschöpfen.

Potenzial ausschöpfen

Das entwickelte Modell bietet nicht nur eine Erklärung dafür, wie, wo und warum sich Scherbänder bilden, sondern schlägt auch Strategien vor, um deren Ausbreitung zu kontrollieren. Dies könnte zukünftig die mechanischen Eigenschaften von metallischen Gläsern erheblich verbessern und deren Einsatz in verschiedenen technischen Anwendungen ermöglichen. „Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse dazu beitragen, die Potenziale dieser faszinierenden Materialklasse vollständig auszuschöpfen“, betont Glushko abschließend.

Die Publikation mit dem Titel „How to catch a shear band and explain plasticity of metallic glasses with continuum mechanics“ entstand im Rahmen eines FWF-Projekts.

Eine beeindruckende Karriere

Nach dem Masterstudium an der Nationalen Universität Dnipro in der Ukraine im Fach Physik kam Oleksandr Glushko 2007 nach Leoben, um sein Doktoratsstudium am Institut für Physik (jetzt Lehrstuhl für Physik) zu absolvieren. Im Jahr 2011 wechselte er an das Erich-Schmid-Institut, wo er sich zunächst als Postdoc und später als Leiter eigener Projekte mit Metall-Polymer-Dünnschichtsystemen beschäftigte. Seit 2022 ist er Senior Scientist am Lehrstuhl für Metallkunde. Derzeit beschäftigt sich Oleksandr Glushko mit der Entwicklung neuartiger Stähle und der skalenübergreifenden Charakterisierung metallischer Werkstoffe.