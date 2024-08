Nach Unwetter in Osttirol: L24 wird für eine Stunde freigegeben!

Nach starken Regenfällen in Osttirol kam es zu mehreren Murenabgängen.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 16:52 / ©Land Tirol

Nach dem verheerenden Unwetter in Osttirol am Sonntag, den 25. August 2024, sind die Aufräumarbeiten noch im vollen Gange. Die Bergrettung Prägraten hat nun ein Update auf Facebook bekanntgegeben und verkündet, dass die L24 Landesstraße von 17 Uhr bis 18 Uhr geöffnet wird. Die Straße wird ab 18 Uhr wieder für die Räumungsarbeiten gesperrt. Die Dauer der Sperre ist derzeit noch nicht absehbar. Zudem soll diese Information an alle Personen weitergeleitet werden, die ab- beziehungsweise einreichen möchten.