Gegen Randstein gekracht: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Hollabrunn lenkte am 24. August 2024, gegen 20.10 Uhr, ein Motorrad auf der B 45 in Richtung Pulkau durch das Gemeindegebiet von Haugsdorf-Jetzelsdorf. Plötzlich stieß er aus bisher unbekannter Ursache gegen den Randstein einer Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn und kam zu Sturz. Er erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das AKH-Wien geflogen.