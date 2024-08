Bauernboccia & Kirchtagsgaudi: 42. Susalitscher Jahreskirchtag steht an

Nächstes Wochenende wird im kleinen Örtchen Susalitsch wieder groß gefeiert! Der 42. Susalitscher Jahreskirchtag steht an. Am Samstag, den 31. August, geht es gleich mit einem Highlight los: Bereits zum vierten Mal findet das Bauernboccia-Turnier statt. „Beim Bauernboccia-Turnier werden gerne mal Kugeln gegen Gummistiefel und Holzscheiter getauscht!“, erklären die Veranstalter. Der Wettkampf startet um 13 Uhr, eine Voranmeldung per Mail kann heute noch abgegeben werden. Am Abend sorgt ab 19 Uhr die Band Gailtal Power für musikalische Unterhaltung der Kirchtagsbesucher. Am Sonntag steht um 8.30 Uhr der Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen an, der von den Latschach Zenz Buam musikalisch begleitet wird. Auch eine zünftige Susalitscher Kirchtagssuppe wird es geben.